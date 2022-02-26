Сборная Швеции отказалась от возможного матча с Россией в стыках ЧМ-2022

Сборная Швеции по футболу отказалась от возможного матча против команды России в стыках за право играть на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает официальный сайт правления Шведской футбольной ассоциации. Также шведские спортивные чиновники призвали ФИФА отменить мартовские матчи с участием России.

В сообщении отмечается, что правление Швеции не готово проводить матчи с Россией, даже если они пройдут на нейтральной территории.

Сборная России должна сыграть с командой Польши в рамках полуфинала стыкового матча ЧМ-2022. Команда, которая пробьётся в финал, встретится с победителем пары Швеция — Чехия.

Ранее президент Польского футбольной союза (PZPN) Чезаре Кулеша сообщил, что сборная Польши не намерена играть с российской командой в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.