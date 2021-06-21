Сборная России разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро

Сборная России уступила команде Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со счётом 1:4. Встреча группы В проходила в Копенгагене (Дания).

Счёт во встрече был открыт на 38-й минуте. Автором гола стал Миккель Дансгард. Второй гол забил нападающий команды Юссеф Поульсен после ошибки полузащитника сборной России Романа Зобнина. Затем на 70-й минуте команда России отыграла один мяч: реализовал пенальти Артём Дзюба. Но сборная Дании всё равно увеличила отрыв. На 79-й минуте отличился Андрес Кристенсен, а довёл счёт до разгромного Йоаким Мехле — 4:1.

Таким образом, команда Черчесова лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

По итогам трёх туров сборная России с тремя очками опустилась на четвёртую строчку в группе B. Команда Дании, обыграв Россию, поднялась на вторую строчку.

Ранее сообщалось, что сборная Италии обыграла команду Уэльса в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со счётом 1:0. Встреча группы А проходила в Риме (Италия).