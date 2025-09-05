Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 17:58

Сборная Россия объявила состав на товарищеский матч с Катаром

РФС: 24 футболиста сборной России примут участие в товарищеском матче с Катаром

Национальная сборная России по футболу определилась с составом на товарищеский матч против Катара. В заявку команды вошли 24 футболиста, которые 7 сентября сыграют в Эр-Райяне. Начало встречи запланировано на 18:15 по мск.

Вратарскую линию представят Матвей Сафонов («ПСЖ»), Евгений Ставер («Рубин») и Денис Адамов («Зенит»). Защиту обеспечат Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов и Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин и Данил Круговой (ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо») и Илья Самошников («Спартак»).

Полузащиту составят Данил Глебов и Антон Миранчук («Динамо»), Матвей Кисляк и Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Батраков и Дмитрий Баринов («Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков и Андрей Мостовой («Зенит»), а также Александр Головин («Монако»).

В нападении сыграют Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА) и Иван Сергеев («Динамо»). РФС также сообщил, что Александр Максименко, Руслан Литвинов, Илья Вахания, Александр Черников и Кирилл Глебов не поедут на матч и вернутся в свои клубы.

