Сборная России уступила команде Словакии в матче квалификации ЧМ-2022

https://static.news.ru/photo/f9c1777a-9197-11eb-b910-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская сборная проиграла со счётом 1:2 команде Словакии в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022. Встреча проходила на стадионе «Сити Арена Трнава» в словацком городе Трнава.

Футболист сборной Словакии Милан Шкриньяр на 38-й минуте открыл счёт, замкнув головой подачу от углового флажка. Защитник российской национальной команды Марио Фернандес сравнял счёт на 71-й минуте, но спустя три минуты Роберт Мак снова вывел словацкую команду вперёд.

До сегодняшнего поражения сборная России лидировала в группе H с шестью очками. На старте квалификации подопечные Станислава Черчесова в гостях обыграли Мальту 3:1, а затем в Сочи взяли верх над Словенией — 2:1.

Как писал NEWS.ru, капитан футбольной сборной России Артём Дзюба обратился к нации после победы над Словенией. Нападающий поблагодарил за поддержку болельщиков, наблюдавших за игрой и с трибун стадиона, и у телевизоров.