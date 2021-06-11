Сборная России установила антирекорд ЧЕ по футболу

Антирекорд среди стран — хозяек чемпионатов Европы по футболу установила в субботу, 12 мая, сборная России после поражения от команды Бельгии. Об этом пишет РИА Новости.
Россияне проиграли бельгийцам со счётом 0:3. Два гола в ворота сборной РФ забил Ромелу Лукаку, ещё один мяч на счету Тома Менье.
Ранее самыми крупными для хозяев чемпионатов были
По словам главного тренера российской сборной, негативно повлиял на настрой команды первый пропущенный мяч.
В настоящий момент сборная России находится на четвёртом месте группы В с 0 очков.
Следующий матч команда сыграет с финнами. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 16 июня.
Ранее первое поражение сборной на ЧЕ-2020 прокомментировал известный актёр и футбольный фанат Михаил Боярский. По его мнению, это был совершенно закономерный проигрыш. Артист признался, что он питает небольшую надежду, что россиянам удастся выйти из группы, хотя стопроцентной уверенности в этом у актёра нет. Боярский считает, что после нынешнего поражения футболисты уже не смогут собраться и продолжить борьбу.