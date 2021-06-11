Сборная России установила антирекорд ЧЕ по футболу

https://static.news.ru/photo/a07c3c18-cbc1-11eb-a635-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Instagram/teamrussia

Антирекорд среди стран — хозяек чемпионатов Европы по футболу установила в субботу, 12 мая, сборная России после поражения от команды Бельгии. Об этом пишет РИА Новости.

Россияне проиграли бельгийцам со счётом 0:3. Два гола в ворота сборной РФ забил Ромелу Лукаку, ещё один мяч на счету Тома Менье.

Ранее самыми крупными для хозяев чемпионатов были проигрыши с разницей в два мяча. Такие результаты показывали команды Франции, Югославии, Украины и дважды — Бельгии.

По словам главного тренера российской сборной, негативно повлиял на настрой команды первый пропущенный мяч.

В настоящий момент сборная России находится на четвёртом месте группы В с 0 очков.

Следующий матч команда сыграет с финнами. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 16 июня.

Ранее первое поражение сборной на ЧЕ-2020 прокомментировал известный актёр и футбольный фанат Михаил Боярский. По его мнению, это был совершенно закономерный проигрыш. Артист признался, что он питает небольшую надежду, что россиянам удастся выйти из группы, хотя стопроцентной уверенности в этом у актёра нет. Боярский считает, что после нынешнего поражения футболисты уже не смогут собраться и продолжить борьбу.