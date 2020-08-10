Сборная России поддержала потерявшего мать нападающего «Спартака»

https://static.news.ru/photo/f5f0781e-db06-11ea-9e82-fa163e074e61_660.jpg Александр Соболев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сборная по футболу опубликовала пост со словами поддержки для 23-летнего нападающего «Спартака» Александра Соболева, у которого 1 августа умерла мать.

Накануне форвард в первом матче тура РПЛ с «Сочи» (2:2) забил гол и посвятил его маме.

Соболев отличился за клуб и посвятил гол маме. Недавно её не стало. Александр, мы с тобой, — говорится в сообщении.

Соболев не смог сдержать слёз и прикрыл лицо футболкой. Другие игроки поддержали его.

Ранее NEWS.ru писал, что Соболев открыл счёт на восьмой минуте встречи. Позднее арбитр Василий Казарцев наказал футболиста жёлтой карточкой, так как правила запрещают снимать майку во время матча.