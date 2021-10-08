Сборная России обыграла Словакию в отборе к чемпионату мира — 2022

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Сборная России по футболу выиграла у Словакии в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022.

Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч на 24-й минуте в свои ворота забил словацкий защитник Мартин Шкрыньяр.

Этот матч был четвёртым для Валерия Карпина в качестве главного тренера сборной. В трёх команда одержала победу — над Кипром, Мальтой и Словакией, а также была ничья с хорватами.

В параллельной встрече Хорватия победила на Кипре со счётом 3:0.

После семи туров сборная России занимает второе место в отборочной группе с 16 очками, столько же — у хорватов, но у них лучшая разница мячей.

Перед матчем комментатор Дмитрий Губерниев низко оценил шансы команды на победу, заявив, что «мы не умеем играть в футбол».