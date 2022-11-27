Сборная Марокко обыграла команду Бельгии на ЧМ-2022

Фото: Virginie Lefour/Keystone Press Agency/Global Look Press

Матч Бельгия – Марокко

Сборная Марокко обыграла команду Бельгии со счетом 2:0 на чемпионате мира по футболу в Катаре. После второго тура марокканцы набрали 4 очка в группе F и вышли на первое место.

Команда Марокко забила оба гола во втором тайме: на 73-й минуте голкиперу бельгийцев Тибо Куртуа пришлось вытаскивать мяч из сетки после удара Абдельхамида Сабири со штрафного, а в добавленное время на 92 минуте отличился Закария Абухляль. 27 ноября в 19:00 мск игру проведут соперники Марокко и Бельгии по группе — Хорватия и Канада.

Ранее днем сборная Коста-Рики одержала победу над командой Японии во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

В первом туре сборные Хорватии и Марокко сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0. Бельгийцы выиграли у сборной Канады 1:0.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это первый мундиаль, который принимает арабская страна и который проходит в зимнее время, посреди европейского футбольного сезона.