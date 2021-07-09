Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу. В финальном матче континентального первенства она обыграла собрную Англии.

Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В дополнительное время голов забито не было. Всё решила серия пенальти, где Италия оказалась более результативной — 3:2.

Италия завоевала титул чемпионов Европы по футболу во второй раз. Впервые это произошло в 1968 году. Также два раза итальянцы завоёвывали серебро первенства континента (2000, 2012) и один раз становились бронзовыми призёрами (1988).