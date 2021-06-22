Сборная Англии обыграла чехов и с первого места вышла в плей-офф Евро

Сборная Англии обыграла национальную команду Чехии с минимальным счётом 1:0 в заключительном матче группы D чемпионата Европы — 2020. Таким образом, команда Гарета Саутгейта вышла в 1/8 финала с первого места.
Единственный гол в ворота Томаша Вацлика забил Рахим Стерлинг. Джек Грилиш сделал голевую передачу, а Стерлинг легко кинул мяч в пустые ворота.
Ранее стало известно, какую сумму получит сборная России за участие в Евро-2020. В понедельник, 21 июня, команда Станислава Черчесова проиграла датчанам с разгромным счётом 1:4 и завершила свой путь на Евро.