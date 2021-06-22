Сборная Англии обыграла чехов и с первого места вышла в плей-офф Евро

Ветеран ММА и экс-чемпион АСА Марат Балаев написал на странице в Instagram, что ему «стрёмно за нашу страну». Так он прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.

А сейчас кучка миллионеров бегает — да хоть золотом засыпьте. Вы не нашли тех талантов, тех Стрельцовых, тех Яшиных. Они кто в кочегарке работает, кто на стройке батрачит. Что в...