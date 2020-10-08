Самый дорогой футболист в мире травмировался во время тренировки

https://static.news.ru/photo/0cdf3800-0954-11eb-bd12-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/neymarjr

Нападающий сборной Бразилии Неймар досрочно покинул тренировку национальной команды из-за боли в пояснице.

По словам врача сборной Родриго Ласмара, спортсмена отстранили от занятий, после чего обследовали и начали курс физиотерапии.

В ближайшее время футболист будет продолжать лечение и принимать лекарства, — отметил медик.

Из-за травмы Неймар может пропустить стартовые матчи национальной команды в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 9 октября сборная примет Боливию, а 13 октября встретится на выезде с Перу, передаёт ESPN.

Бразильский нападающий является самым дорогим футболистом мира. В 2017 году «Пари Сен-Жермен» выкупил его из «Барселоны» за €222 млн. Контракт Неймара с французским клубом действует до лета 2022 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Неймар оказался в списке самых крупных должников Испании. Казначейство Испании опубликовало список лиц, чья налоговая задолженность по состоянию на конец 2019 года составляет более €1 млн. Нападающий «Пари Сен-Жермен» фигурирует в списке с долгом в €34 624 026,60.