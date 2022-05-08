«Сами ещё попросят вернуться»: легенда ЦСКА раскритиковал ФИФА и УЕФА Владимир Пономарёв: Чёрт с ней, с Европой, мы можем играть в футбол в Азии

Ветеран ПФК ЦСКА Владимир Пономарёв / Фото Владимир Песня/РИА Новости

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в разговоре с корреспондентом NEWS.ru назвал несправедливым решение УЕФА отстранить российские клубы и сборную от международных соревнований на сезон-2022/23. При этом он отметил, что это решение невозможно оспорить через суд.

Это безобразие. Как это возможно? И наши не сопротивляются, ничего не могут сделать. Если у нас забрали $300 миллиардов, уплаченные за нефть, и мы не можем вернуть их через суд, здесь что? Тоже самое. Решили так в ФИФА и УЕФА, придётся с этим жить, — сказал Пономарёв.

С точки зрения специалиста, российский футбол нуждается в небольших изменениях на фоне отстранения от международных турниров. В частности собеседник призвал вернуться на систему «весна-осень».

Ничего радикально менять не стоит. Нужно увеличить РПЛ до 18 команд и вернуться на систему «весна-осень». Теперь летом мы не сможем играть на международных турнирах, у нас будет отдых. Зато футбол в ноябре, «нормально». Все скандинавские чемпионаты проводятся по системе «весна-осень», а мы заплясали под чужую дудку и поменяли формат на «осень-весна», — считает Владимир Алексеевич.

Также бывший футболист ЦСКА одобрил выступление российских клубов и сборной в азиатской футбольной конференции.

Можно было бы перейти в азиатскую группу. Там тоже в футбол играть умеют. Чёрт с ней, с Европой. Сами ещё попросят вернуться, — считает Пономарёв.

2 мая стало известно, что УЕФА принял решение отстранить российские футбольные клубы от участия в еврокубках сезона-2022/23, а сборную России — от выступления в Лиге наций. Клубы и сборные не участвуют в международных соревнованиях с конца февраля, когда началась спецоперация РФ на территории Украины.

В начале марта УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции на отстранение российских клубов и сборной от международных турниров.