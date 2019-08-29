https://static.news.ru/photo/61a528ae-ca26-11e9-b576-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший игрок сборной России Александр Самедов, в конце июля объявивший о завершении карьеры, продолжит карьеру в клубе «Знамя» из Ногинска, который выступает в четвёртом дивизионе.

Как говорится в сообщении клуба на странице во « ВКонтакте », дебют экс-игрока «Спартака» и «Крыльев Советов» состоится 7 сентября на стадионе «Автомобилист» в матче против подольского «Витязя».

Самедов перешёл в «Знамя» на правах свободного агента и таким образом присоединился к известным игрокам Роману Павлюченко, Ренату Янбаеву и Александру Шешукову.

На протяжении карьеры Самедов выступал также за «Локомотив», ФК «Москва» и «Динамо». В его активе 456 официальных матчей на клубном уровне, 70 голов и 84 результативные передачи. В составе российской сборной Самедов участвовал в чемпионатах мира по футболу 2014 и 2018 годов, а также в чемпионате Европы — 2016. Всего провёл 53 матча за национальную сборную и забил семь голов. Чемпион России — 2017, четырёхкратный обладатель Кубка России и Суперкубка России 2017 года.

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин считает, что к Самедову российские клубы, в которых он играл, относились некорректно, писал News.ru.