https://static.news.ru/photo/77afdd8e-5193-11ea-bf35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РЖД выплатил 15 млн рублей по спонсорскому контракту на организацию и проведение клубного чемпионата мира по пляжному футболу-2020.

В рамках договора организатор также обязан разместить логотип РЖД на рекламных материалах турнира. Соглашение подписано 12 февраля 2020 года и рассчитано на полгода — до 9 июля 2020 года, сообщает «РБ-Бизнес».

Ранее московский «Спартак» проиграл португальской «Браге» со счётом 3:8 в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу, завоевав серебряные медали турнира, который прошёл в Москве. В матче за третье место российский «Локомотив» обыграл японский «Токио Верди» со счётом 6:2, писал NEWS.ru.