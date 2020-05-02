Руководство ПФЛ считает затруднительным возобновление сезона

Руководство Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) провело совещание Совета лиги в режиме видеоконференции, в рамках которого был рассмотрен вопрос о возможности возобновления сезона-2019/20. Он был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Возобновление соревнований является затруднительным, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ПФЛ.
Руководство ПФЛ считает, что при досрочном завершении сезона перейти в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) должны команды, показавшие лучше спортивные результаты. В ближайшее время пройдёт совещание с футбольными клубами.
Ранее руководство РПЛ и РФС обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила командам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен