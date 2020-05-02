Руководство ПФЛ считает затруднительным возобновление сезона

https://static.news.ru/photo/c55bd5c4-8c49-11ea-8ae4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Профессиональная футбольная лига | ПФЛ/vk.com

Руководство Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) провело совещание Совета лиги в режиме видеоконференции, в рамках которого был рассмотрен вопрос о возможности возобновления сезона-2019/20. Он был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Возобновление соревнований является затруднительным, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ПФЛ.

Руководство ПФЛ считает, что при досрочном завершении сезона перейти в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) должны команды, показавшие лучше спортивные результаты. В ближайшее время пройдёт совещание с футбольными клубами.

Ранее руководство РПЛ и РФС обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила командам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, писал NEWS.ru.