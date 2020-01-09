Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе защитника «Тамбова» Максима Осипенко.
Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на 4,5 года. Детали соглашения не разглашаются.
Максим Осипенко - футболист «Ростова»— Football Club Rostov (@rostovfc)
Игрок заключил контракт на 4,5 года.
Приветствуем Максима в нашей команде, желаем ярких игр и побед.
#ФКРостов #МыРостов #Осипенко #Осипенконаш https://t.co/h2EQLC6JVs pic.twitter.com/oRsqVfzu8s 9 января 2020 г.
В сезоне-2019/20 российский защитник сыграл 17 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отличился одним голом.
Стало известно, какую зарплату Бакаев будет получать в «Рубине», ранее писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен