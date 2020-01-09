Максим Осипенко Максим Осипенко Фото: fc-tambov.ru

Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе защитника «Тамбова» Максима Осипенко.

Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на 4,5 года. Детали соглашения не разглашаются.

В сезоне-2019/20 российский защитник сыграл 17 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отличился одним голом.

Стало известно, какую зарплату Бакаев будет получать в «Рубине», ранее писал NEWS.ru.

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