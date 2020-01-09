Фото: fc-tambov.ru

«Валенсия» встретилась с мадридским «Реалом» в полуфинальном поединке Суперкубка Испании на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Саудовской Аравии и потерпела поражение со счётом 1:3 (0:2).

Счёт открыл полузащитник «Реала» Тони Кроос на 15-й минуте матча прямым ударом с углового. Хавбек мадридцев Иско забил второй гол на 39-й минуте, а хорватский полузащитник Лука Модрич упрочил преимущество...