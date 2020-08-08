«Ростов» одержал победу над «Тамбовом»

https://static.news.ru/photo/8c0653da-d9a1-11ea-adcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fcrostov

В матче первого тура Российской премьер-лиги «Ростов» обыграл «Тамбов». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Матч прошёл на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Единственный гол на 21-й минуте встречи забил полузащитник ростовчан Павел Мамаев.

Болгарский хавбек «Ростова» Ивeлин Попов сделал подачу от края штрафной. Отбитый защитником «Тамбова» мяч принял на голову Мамаев, который и забил гол.

По итогам прошлого сезона «Ростов», набрав 45 очков, занял пятое место в таблице РПЛ. «Тамбов» (31) оказался на итоговой 14-й строчке.

Как писал NEWS.ru, ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин обрушился с критикой на РПЛ, заявив, что нынешний чемпионат России по футболу ненормальный, так как решение о проведении матчей принимает Роспотребнадзор, а некоторые клубы и вовсе скрывают больных коронавирусом футболистов.