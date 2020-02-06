Российский полузащитник петербургского футбольного клуба «КФ» Владимир Миноранский пройдёт просмотр в структуре английского «Манчестер Сити».
21-летнему футболисту уже дали визу в Англию, сообщил президент «КФ», а также ассистент главного тренера молодёжного состава «Сочи» Никита Ковальчук.
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#Ð²Ð¿ÐµÑÐµÐ´ÐºÑ February 6, 2020
Ковальчук отметил, что ещё один игрок «КФ» должен вылететь в Европу 7 февраля на подписание профессионального контракта. Другие два футболиста находятся на просмотре.
Футбольный клуб «КФ» выступает в Первенстве Санкт-Петербурга.
Ранее российский полузащитник Никита Солодченко подписал контракт с футбольным клубом из Никарагуа «Депортиво Вальтер Ферретти», писал NEWS.ru.
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