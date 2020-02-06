https://static.news.ru/photo/92762230-48e8-11ea-ac1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ffspb.org

Российский полузащитник петербургского футбольного клуба «КФ» Владимир Миноранский пройдёт просмотр в структуре английского «Манчестер Сити».

21-летнему футболисту уже дали визу в Англию, сообщил президент «КФ», а также ассистент главного тренера молодёжного состава «Сочи» Никита Ковальчук.

Ковальчук отметил, что ещё один игрок «КФ» должен вылететь в Европу 7 февраля на подписание профессионального контракта. Другие два футболиста находятся на просмотре.

Футбольный клуб «КФ» выступает в Первенстве Санкт-Петербурга.

Ранее российский полузащитник Никита Солодченко подписал контракт с футбольным клубом из Никарагуа «Депортиво Вальтер Ферретти», писал NEWS.ru.