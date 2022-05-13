Российские клубы подали апелляцию в CAS на отстранение от еврокубков «Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Сочи» решили отстаивать свои права в суде

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские футбольные клубы «Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Сочи» подали апелляцию в спортивный арбитражный суд (CAS) на отстранение от участия в еврокубках на сезон-2022/23. Об этом сообщается на официальных сайтах команд. Решение об их дисквалификации 2 мая принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы. Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюдён, — говорится в сообщении.

Российские клубы и сборные не участвуют в международных соревнованиях с конца февраля, когда началась спецоперация РФ на территории Украины. Ранее УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции.

Зенит стал чемпионом России по футболу в сезоне-2021/22. Динамо, Сочи и ЦСКА за два тура до финиша располагаются на второй, третьей и четвёртой строчках соответственно.