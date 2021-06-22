«России указали её место в футболе»: Игонин о вылете сборной с Евро

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата Европы по футболу. Сборная России проиграла Дании в последнем туре группового этапа Евро-2020 со счётом 1:4.

Разгром разгромом. С Данией мы провели свой лучший матч. В какой-то момент команда посыпалась, но в отношении игры можно было заметить положительные моменты. Что касается результата, то его даже обсуждать не хочется. России в очередной раз указали её место в футболе. Сознавать это неприятно. Но что есть, то есть, — сказал Игонин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

По мнению Игонина, к концу первого тайма у нас был совсем не такой прессинг, как в начале.

Центральная зона атаки оказывала не то сопротивление. Это и стало следствием почти всех голов. На это нужно обратить внимание, — отметил бывший футболист.

Сборная России в группе В заняла последнее, четвёртое место. Команды Бельгии и Дании гарантировали себе выход в стадию плей-офф.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на вылет сборной России с Евро-2020.