Роскомнадзор потребовал от Google открыть доступ к каналу «Ахмата»

https://static.news.ru/photo/fd27ca7a-575b-11eb-8c3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Akhmat Team | ФК «Ахмат»/vk.com

Роскомнадзор обратился в компанию Google с требованием восстановить доступ к YouTube-каналам ФК «Ахмат».

Некоторое время назад появилась информация о блокировке официальных YouTube-каналов «Ахмата».

На главной странице сайта клуба есть прямые ссылки на три соцсети — «ВКонтакте», Twitter и YouTube. При попытке перейти на канал «Ахмата» в видеохостинге появляется надпись «Эта страница недоступна».

Роскомнадзор направил письма в адрес компании Google LLC с требованием снять все ограничения доступа к официальным ютуб-каналам футбольного клуба «Ахмат», — говорится в сообщении ведомства.

По мнению представителей ведомства, ограничение доступа нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола.

Ранее NEWS.ru писал, что казанский футбольный клуб «Рубин» выложил забавное видео, снятое во время первого тренировочного сбора в Турции.

На представленных кадрах главный тренер клуба Леонид Слуцкий, сидя на гимнастическом мяче, покачивается из стороны в сторону под песню рэп-исполнителя Моргеншерна Cadillac. Композиция звучит фоном во время занятия в тренажёрном зале.