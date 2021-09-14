Роналду ударом мяча сбил с ног девушку

Во время разминки перед матчем футбольной Лиги чемпионов нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду случайно попал мячом в девушку-стюарда. Об этом сообщает В24.

По имеющимся данным, в результате инцидента девушка упала , ей была оказана медицинская помощь. При этом футболист лично убедился в том, что здоровью девушки ничего не угрожает.

Матч английского «Манчестер Юнайтед» со швейцарским «Янг Бойз» завершился со счётом 2:1 в пользу Швейцарии. Для Роналду игра стала 177-й по счёту в рамках главного клубного турнира Европы. Таким образом, он повторил достижение голкипера Икера Касильяса, который завершил карьеру в 2020 году.