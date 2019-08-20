https://static.news.ru/photo/5a24bfae-c3e1-11e9-9276-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Kenta JÃnsson/www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Нападающий сборной Португалии по футболу и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что может закончить профессиональную карьеру в следующем году.

Может быть, закончу карьеру в следующем году... Но я также могу играть до 40 или 41, — сказал игрок в эфире телеканала TVI.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». В составе национальной команды выиграл чемпионат Европы-2016 и Лигу наций-2018/19. Кроме того, в его активе пять титулов победителя Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед» и «Реала», четыре раза выигрывал клубный чемпионат мира, трижды выигрывал Английскую премьер-лигу, дважды чемпионат Испании, чемпион серии А и Кубка Италии. Также является обладателем Суперкубка УЕФА.

Ранее в Южной Корее начали расследование отсутствия Роналду в товарищеском матче, писал News.ru.