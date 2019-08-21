https://static.news.ru/photo/16c4686a-c3fd-11e9-9008-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Yang Lei/Xinhua/Global Look Press

Португальский нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду не согласен с нынешним трансферным рынком, где за игрока, который ничего не показывает, платят большие деньги.

Если оставить в стороне трансфер Жоау Фелиша, то сейчас любой игрок стоит 100 миллионов, даже ничего не показав. В футболе стало больше денег, — приводит слова португальца издание Marca .

Игрок добавил, что центральный защитник и вратарь могут стоить 70 или 80 миллионов и он с этим «категорически не согласен».

19-летний Жоау Фелиш перешёл из португальской «Бенфики» в испанский «Атлетико» за €126 млн., став самым дорогим португальцем в истории. Фелиш обошёл Роналду, который в 2018 году перешёл из « Реала » в «Ювентус» за €117 млн.

Ранее нападающий сборной Португалии по футболу Роналду заявил, что может закончить профессиональную карьеру в следующем году, писал News.ru.