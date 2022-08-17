Роналду наказали за разбитый телефон фаната Роналду получил условное предупреждение от полиции по делу о разбитом телефоне болельщика

Фото: IMAGO/John Bradley/Global Look Press

Криштиану Роналду

Футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил предупреждение от британской полиции по делу о причинении болельщику материального ущерба, сообщает Mirror. Обвинение касается инцидента после футбольного матча «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Гудисон Парк» в субботу, 9 апреля. Тогда футболист ударил рукой по телефону, протянутому болельщиком. Позже игрок извинился за свое поведение и пригласил фаната на матч.

Мы можем подтвердить, что 37-летний мужчина добровольно явился в полицию и был допрошен в связи с заявлением о нападении и нанесении ущерба. Дело было закрыто после вынесения условного предупреждения. Дело было рассмотрено в форме условного предупреждения. На данный момент дело завершено, — говорится в заявлении полиции.

Мама мальчика, чей телефон разбил Криштиану Роналду, заявила, что ее сын-аутист находится в шоке. По ее словам, он не захочет больше видеть футболиста «МЮ», несмотря на то, что тот извинился и пригласил его посетить следующий матч команды. Она добавила, что ее сын настолько сильно переживал, что на следующий день после матча отказался идти гулять в парк.