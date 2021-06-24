Роналду поблагодарил Даеи за поздравления с рекордом по голам за сборную

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Кирштиану Роналду поблагодарил бывшего иранского футболиста Али Даеи за поздравления после повторения мирового рекорда по голам в национальной команде. Слова благодарности португальский форвард оставил на странице в Instagram.

Накануне Роналду забил два мяча в игре с Францией (2:2) и повторил рекорд по голам Даеи за сборную — 109.

Иранский футболист в своём сообщении отметил, что испытывает счастье от того, что рекорд по голам будет принадлежать Роналду.

Настоящие чемпионы навсегда остаются чемпионами. Я испытываю гордость от столь тёплых слов от такого кумира, как вы, — написал Роналду.

Сборная Португалии выступала в группе F с командами Франции, Германии и Венгрии. Набрав четыре очка в групповом этапе, команда Фернанду Сантуша заняла третье место и вышла в плей-офф.

Ранее сообщалось, что определились участники 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.