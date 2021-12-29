Романцев негативно отнёсся к назначению Ваноли в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев негативно отреагировал на назначение Паоло Ваноли в качестве нового наставника «Спартака». Он недоумевает, как помощники каких-то тренеров могут возглавлять ведущие клубы страны. По его мнению, в команду следовало бы пригласить спартаковца. Например, Сергея Юрана, сообщает «Спорт-Экспресс».

Удивляет, когда в наши ведущие команды приезжают специалисты, главным достижением которых является работа помощником какого-то именитого тренера. Вы можете возразить, вспомнив успех в «Спартаке» Карреры. Но это скорее исключение из правил, — сказал Романцев.

Он считает, что команду мог бы возглавить Сергей Юран, который верой и правдой служил «Спартаку» многие годы.

Всегда говорил и еще раз повторю — нашу команду должен возглавлять только спартаковец, — отметил он.

О назначении Паоло Ваноли было объявлено 17 декабря. Ранее командой руководил португалец Руй Витория. Он пришёл в «Спартак» в мае 2021 года. После 10 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» располагается на девятом месте с 23 очками в активе. В Лиге Европы подопечные Витории вышли в плей-офф турнира с первого места в группе.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Рубин» объявили о трансфере полузащитника Александра Ломовицкого. Как сообщается на официальном сайте казанского клуба, контракт футболиста с новой командой рассчитан на 4,5 года. Сумма компенсации за переход хавбека не разглашается.