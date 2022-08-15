«Роман, вы лучший владелец в мире»: экс-капитан «Челси» об Абрамовиче Экс-капитан «Челси» Джон Терри назвал Абрамовича лучшим владельцем клуба в мире

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Роман Абрамович

Экс-капитан и легенда «Челси» Джон Терри высказался о российском бизнесмене Романе Абрамовиче, который владел лондонским клубом с 2003 по 2022 год. По словам футболиста, Абрамович — лучший владелец в мире.

Роман. Босс... Слова никогда не смогут выразить мою благодарность. Поддержка, которую вы мне всегда оказывали как на поле, так и за его пределами, навсегда остается со мной. Ваше наследие и имя будут помнить вечно, вы лучший владелец в мире. Спасибо за все, — написал Терри в социальных сетях.

Он также прикрепил к сообщению фотографии значимых для клуба моментов вместе с российским предпринимателем.

Абрамович оповестил о продаже «Челси» 2 марта. Официально сделка была совершена 26 мая. Команда отныне принадлежит консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Сумма сделки составила около €5 млрд. Абрамович не получил эти средства, так как его активы на территории Великобритании были заморожены.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, пять раз — обладателем Кубка Англии, три раза — обладателем Кубка английской лиги и два раза — Суперкубка страны, два раза — победителем Лиги чемпионов (2012-й, 2021-й) и Лиги Европы (2013-й, 2019-й). В прошлом году «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.