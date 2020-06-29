Широков поддержал назначение Талалаева на пост тренера «Крыльев Советов»

https://static.news.ru/photo/0f4ce2f4-b9ef-11ea-a5fe-fa163e074e61_660.jpg Роман Широков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший полузащитник сборной России и экс-спортивный директор подмосковных «Химок» Роман Широков убеждён, что «последние матчи Миодраг Божович проводил не в свойственной ему манере — раньше он был более эмоциональный». По его мнению, «смена власти» поможет «Крыльям Советов» остаться в Российской премьер-лиге.

«Крылья» неудачно выступали последнее время, в команде нужно было что-то менять. Нужна была какая-то психологическая встряска. Я думаю, что в принципе ему [Талалаеву] удастся спасти коллектив от вылета, внизу турнирной таблицы все находятся рядом друг с другом. Календарь тяжеловат правда. Вот как раз и посмотрим, готов ли Талалаев к РПЛ, он давно хотел тренировать клуб высшего дивизиона, — сказал Широков корреспонденту NEWS.ru.

Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил об отставке главного тренера команды Миодрага Божовича. Совет директоров клуба принял решение о досрочном завершении работы черногорского специалиста и тренеров Войо Чалова, Саши Петровича и Милорада Байовича в самарском коллективе. Контракты расторгнуты по соглашению сторон. Божовича на посту наставника команды сменил Андрей Талалаев.

Ранее NEWS.ru писал, что наставник футбольного клуба «Зенит-2» Владислав Радимов негативно оценил назначение Андрея Талалаева главным тренером самарских «Крыльев Советов» и назвал специалиста предателем.