Ринат Дасаев: в Советском Союзе нельзя было шутить на тренировках

https://static.news.ru/photo/a9745684-b3b7-11ea-a369-fa163e074e61_660.jpg Ринат Дасаев, 1986 г. (архивное фото) Фото: Игорь Уткин/ТАСС

Бывший вратарь московского футбольного клуба «Спартак» и испанской «Севильи» Ринат Дасаев рассказал о запретах во время его игровой карьеры.

Он признался, что с детства является верующим человеком и около ворот всегда клал Коран. Дасаев отметил, что все в команде знали о том, что он ходит в мечеть, хотя в Советском Союзе это не приветствовалось.

И ещё много чего было тогда нельзя. Например, шутить на тренировках, — сказал Дасаев в интервью официальному сайту Континентальной хоккейной лиги.

Дасаев является серебряным призёром чемпионата Европы по футболу, бронзовым призёром Олимпийских игр, а также двукратным чемпионом СССР.

Ранее представители московского футбольного клуба «Спартак» почтили память болельщиков, погибших во время давки на стадионе в «Лужниках» на матче против нидерландского «Хаарлема». Также мемориал посетили бывшие футболисты московской команды Сергей Родионов и Ринат Дасаев, принимавшие участие в том матче, писал NEWS.ru.