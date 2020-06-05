РФС закупил экспресс-лаборатории для выявления коронавируса

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о закупке экспресс-лаборатории для тестирования игроков на коронавирус.
В РФС мы закупили для наших сборных и тестирования сотрудников отечественные лаборатории. Они позволяют в течение часа проводить диагностику команды. Применение таких экспресс-лабораторий сделают территории чистыми от COVID-19, — сказал Дюков на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ.
Дюков посоветовал покупать такие лаборатории и другим спортивным федерациям.
Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля, писал NEWS.ru.
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