РФС закупил экспресс-лаборатории для выявления коронавируса

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Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, заработавшим $1 миллиард за карьеру.

За время своей карьеры Роналду заработал $650 млн благодаря контрактам в футбольных клубах, а остальное — с помощью спонсоров и рекламы, сообщает Forbes. Футболист стал третьим спортсменом, которому удалось заработать...