Футбол

РФС: все футбольные соревнования в России приостановлены

19:35, 01 апреля 2020 16
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Российском футбольном союзе сообщили, что все футбольные соревнования временно приостановлены. Эта мера введена в связи с пандемией коронавируса.

Соревнования отложены минимум до 31 мая, заявил президент РФС Александр Дюков.

Бюро исполкома РФС продлило ограничения на проведение футбольных соревнований до 31 мая. Таким образом, с учётом доигровки чемпионата, старт нового сезона будет перенесён на середину августа или середину сентября, — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Ранее московский футбольный клуб «Торпедо» продлил карантин игрокам команды из-за распространения коронавируса на неопределённый срок, писал NEWS.ru.


 

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