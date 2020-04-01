РФС: все футбольные соревнования в России приостановлены

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Все запланированные на июнь матчи национальных сборных по футболу переносятся. Об этом сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что в июне должны были состояться товарищеские матчи национальных сборных в преддверии подготовки к чемпионату Европы. Так, сборная России должна была провести две товарищеские встречи против сборных Польши (2...