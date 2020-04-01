РФС: все футбольные соревнования в России приостановлены

В Российском футбольном союзе сообщили, что все футбольные соревнования временно приостановлены. Эта мера введена в связи с пандемией коронавируса.
Соревнования отложены минимум до 31 мая, заявил президент РФС Александр Дюков.
Бюро исполкома РФС продлило ограничения на проведение футбольных соревнований до 31 мая. Таким образом, с учётом доигровки чемпионата, старт нового сезона будет перенесён на середину августа или середину сентября, — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.
Ранее московский футбольный клуб «Торпедо» продлил карантин игрокам команды из-за распространения коронавируса на неопределённый срок, писал NEWS.ru.
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