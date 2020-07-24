РФС оштрафовал «Зенит» за оскорбительный баннер про «Спартак» и Федуна

https://static.news.ru/photo/c768f6a4-cdbb-11ea-8475-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) принял решение наказать футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга за оскорбительный баннер про владельца клуба «Спартак» Леонида Федуна, который вывесили фанаты в полуфинале Кубка России на матче «Зенит» — «Спартак».

За публичную демонстрацию зрителями оскорбительного баннера — оштрафовать ФК «Зенит» на 500 тысяч рублей, — говорится в решении КДК РФС.

Клубу запрещено допускать зрителей в секторы D102 — D110 стадиона «Газпром Арена» на один домашний матч Кубка России условно. КДК РФС установил для клуба двухлетний испытательный срок.

Также «Зенит» подвергся штрафу в 150 тысяч рублей за нарушение регламента возобновления РПЛ. Ещё один штраф, в 100 тысяч рублей, клуб заплатит за скандирование фанатами оскорбительных выражений.

Фанаты «Зенита» вывесили баннер с изображением владельца «Спартака» Федуна в качестве одного из героев британского сериала «Чёрное зеркало» после полуфинального матча Кубка России, в котором клуб из Санкт-Петербурга победил «Спартак» со счётом 2:1. На баннере Федун смотрит на болельщиков своей команды с экрана разбитого телевизора.

NEWS.ru писал, что президент РФС Александр Дюков высказался о скандалах после полуфинального матча «Зенит» — «Спартак».