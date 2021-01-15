РФС наказал брянское «Динамо» за сокрытие случаев COVID-19 среди игроков

https://static.news.ru/photo/16316952-574f-11eb-9bc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcdynamobryansk/vk.com

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил брянскому «Динамо» техническое поражение в матче с омским «Иртышом». Команду из Брянска наказали за участие в игре трёх футболистов с положительными тестами на коронавирус.

Матч шестого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ, второй по значимости дивизион российского профессионального футбола) прошёл 30 августа в Брянске. Хозяева победили со счётом 1:0. «Динамо» предоставило ФНЛ недостоверную информацию и использовало поддельные документы, чтобы скрыть случаи заражения.

С клуба также сняли три очка, сообщает пресс-служба РФС. Начальник «Динамо» Валерий Корнеев пожизненно отстранён от деятельности, связанной с футболом. Главный тренер Александр Горбачёв дисквалифицирован на год.

Уточняется, что футболисты с COVID-19, сыгравшие в матче, — Алексей Сапаев, Павел Баранов и Григорий Чиркин.

«Динамо» из-за санкций опустилось на 20-е место в таблице ФНЛ. У клуба 21 очко после 26 туров.

Ранее КДК РФС выявил сговор между исполнительным директором ФК «Чайка» Олегом Баяном и судьёй Максимом Матюниным, писал NEWS.ru.