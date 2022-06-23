«Решение Запада»: словенский футболист «Уфы» Йокич об отстранении россиян Словенский футболист «Уфы» Йокич заявил, то решение отстранить россиян от международных турниров принял Запад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боян Йокич

Защитник «Уфы» и сборной Словении Боян Йокич высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров, сообщает Metaratings.ru. По словам игрока, президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин не самостоятельно принимал это решение.

Чеферин — это человек, у которого всегда были хорошие отношения с Россией, он ведь тоже словенец. А отстранение России — это решение Запада, а не просто одного президента УЕФА. Я думаю, он не хотел, чтобы такое случилось с российским футболом, — заявил Йокич.

Игрок также заявил, что рассчитывает на то, что отстранение России продлится только один сезон. Он добавил, что не хочет верить в более длительную дисквалификацию.

В начале марта УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отказали Российскому футбольному союзу (РФС) в рассмотрении апелляции на отстранение российских клубов и сборной от международных турниров.