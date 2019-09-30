Массимо Каррера Массимо Каррера Фото: spartak.com

Бывший игрок футбольного клуба «Спартак» Валерий Рейнгольд считает, что московскую команду должен возглавить итальянец Массимо Каррера.

Сейчас «Спартаку» нужен тренер, к которому будет полное доверие и который сможет поставить организационную игру. Это мог и может сделать только один человек — Массимо Каррера. Пригласите любого другого тренера, он не справится, — передаёт слова Рейнгольда «Чемпионат.com».

Рейнгольд добавил, что перед приглашением Карреры перед итальянским специалистом необходимо извиниться.

Руководство «Спартака» приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера команды сразу после матча с «Оренбургом» в связи с неудовлетворительными результатами работы. Его подопечные уступили со счётом 1:2. К следующей встрече — с «Краснодаром» — команду подготовит исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов, писал News.ru.

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