Фото: spartak.com

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин подчеркнул, что главное в таком плотном графике команды — это восстановление футболистов. Об этом он рассказал журналистам на предматчевой пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским «Атлетико».

Самое главное — восстановление, чтобы игроки физически были готовы на сто процентов к играм, — сказал Сёмин. Специалист отметил, что у команды очень хорошее восстановление после двух великолепных матчей. Ошибки,...