Бывший игрок футбольного клуба «Спартак» Валерий Рейнгольд считает, что московскую команду должен возглавить итальянец Массимо Каррера.
Сейчас «Спартаку» нужен тренер, к которому будет полное доверие и который сможет поставить организационную игру. Это мог и может сделать только один человек — Массимо Каррера. Пригласите любого другого тренера, он не справится,— передаёт слова Рейнгольда «Чемпионат.com».
Рейнгольд добавил, что перед приглашением Карреры перед итальянским специалистом необходимо извиниться.
Руководство «Спартака» приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера команды сразу после матча с «Оренбургом» в связи с неудовлетворительными результатами работы. Его подопечные уступили со счётом 1:2. К следующей встрече — с «Краснодаром» — команду подготовит исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов, писал News.ru.