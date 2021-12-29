Путин подписал закон о Fan ID для болельщиков

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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев негативно отреагировал на назначение Паоло Ваноли в качестве нового наставника ФК. Он недоумевает, как помощники каких-то тренеров могут возглавлять ведущие клубы страны. По его мнению, в команду следовало бы пригласить спартаковца, например, Сергея Юрана, сообщает «Спорт-Экспресс».

Удивляет, когда в наши ведущие команды приезжают специалисты, главным достижением которых является работа помощником какого-то именитого тренера. Вы можете возразить, вспомнив успех в «Спартаке» Карреры. Но это скорее исключение из...