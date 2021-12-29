Путин подписал закон о Fan ID для болельщиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID). Оформить Fan ID можно будет через портал «Госуслуги». Закон вступит в силу 1 июня 2022 года, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
На портале «Госуслуги» будет
Автором законопроекта выступило правительство РФ. Оно предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Предполагается, что подобный электронный документ способствует увеличению безопасности на спортивных мероприятиях.
Авторы инициативы отметили, что при принятии законопроекта учитывался опыт, накопленный при проведении в России ЧМ-2018 и Кубка конференций — 2017.
Для внедрения этой системы в 2021/22 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил министру спорта Олегу Матыцину поощрять добропорядочных болельщиков с Fan ID бесплатными билетами на матчи сборной. По его словам, такой шаг показал бы, что власти заинтересованы в фанатах.