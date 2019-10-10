https://static.news.ru/photo/e58c9774-eb5f-11e9-9838-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава» заявил, что не исключает возможности посетить открытие чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Риме.

Это тот случай, когда футбол объединит всех, — приводит слова Путина РИА Новости .

Президент УЕФА Александер Чеферин пригласил президента РФ посетить церемонию открытия чемпионата.

Я знаю, что это несколько далеко, но если у вас получится приехать, мы будем очень рады. Для нас это будет большая честь, — сказал президент УЕФА.

Путин ответил, что постарается.

Ранее Путин заявил, что Россия готова обсуждать все проблемы, связанные с вопросами мирового спорта, писал News.ru.