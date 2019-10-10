Президент России Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава» заявил, что не исключает возможности посетить открытие чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Риме.
Это тот случай, когда футбол объединит всех, — приводит слова Путина
РИА Новости.
Президент УЕФА Александер Чеферин пригласил президента РФ посетить церемонию открытия чемпионата.
Я знаю, что это несколько далеко, но если у вас получится приехать, мы будем очень рады. Для нас это будет большая честь, — сказал президент УЕФА.
Путин ответил, что постарается.
Ранее Путин заявил, что Россия готова обсуждать все проблемы, связанные с вопросами мирового спорта, писал News.ru.
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