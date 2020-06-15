Футбол

Путь сборной России на ЧМ-2018 представили в комиксах

16:58, 15 июня 2020
Фото: instagram.com/omarmomani

Художник из Иордании Омар Момани описал выступление сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года в виде комиксов.

Он нарисовал четыре картинки с ключевыми моментами для российской команды, которыми поделился на своей странице в Instagram.

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Момани нарисовал нападающего Артёма Дзюбу, полузащитника Дениса Черышева и защитника Марио Фернандеса, которые отметились забитыми мячами на турнире. Также художник нарисовал вратаря команды Игоря Акинфеева, который ногой отразил пенальти в матче 1/8 финала против сборной Испании.

Ранее тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, благодаря чему его подопечные смогли обыграть команду Испании в матче 1/8 финала на чемпионате мира в 2018 году. Черчесов считает, что россиянам помогла смена тренера у испанцев незадолго до турнира. Он также отметил, что сборной России помогла поддержка болельщиков, писал NEWS.ru.

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