Путь сборной России на ЧМ-2018 представили в комиксах

https://static.news.ru/photo/70587d44-af11-11ea-b336-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/omarmomani

Художник из Иордании Омар Момани описал выступление сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года в виде комиксов.

Он нарисовал четыре картинки с ключевыми моментами для российской команды, которыми поделился на своей странице в Instagram.

Момани нарисовал нападающего Артёма Дзюбу, полузащитника Дениса Черышева и защитника Марио Фернандеса, которые отметились забитыми мячами на турнире. Также художник нарисовал вратаря команды Игоря Акинфеева, который ногой отразил пенальти в матче 1/8 финала против сборной Испании.

Ранее тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, благодаря чему его подопечные смогли обыграть команду Испании в матче 1/8 финала на чемпионате мира в 2018 году. Черчесов считает, что россиянам помогла смена тренера у испанцев незадолго до турнира. Он также отметил, что сборной России помогла поддержка болельщиков, писал NEWS.ru.