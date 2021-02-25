Промес изъявил желание забрать 10-й номер у Бакаева

https://static.news.ru/photo/34127dc6-7775-11eb-8f15-96000091f725_660.jpg Квинси Промес Фото: fcsm_official/vk.com

Голландский полузащитник Квинси Промес отметил, что не против вернуть себе 10-й игровой номер, под которым выступал за «Спартак» в свой первый приход в команду.

Ни для кого не секрет, что 10-й — мой любимый номер, но он сейчас занят, поэтому я пока готов поиграть под 24-м номером. Зелимхана Бакаева помню ещё по моему предыдущему опыту выступления за «красно-белых». Он хороший футболист. Запомнил его как тихого и скромного парня. Если он передумает в следующем сезоне играть под 10-м номером, то я с удовольствием возьму его, — сказал Промес на пресс-конференции.

О возвращении голландца в «Спартак» было объявлено накануне — сначала об этом сообщил его бывший клуб «Аякс», а затем информацию подтвердили и десятикратные чемпионы России. Промес будет выступать за команду под номером 24.

Ранее он уже выступал за «Спартак», голландец защищал цвета столичной команды с 2014 по 2018 год. Он помог «красно-белым» выиграть титул чемпиона России впервые за 16 лет, также он забил победный мяч в матче за Суперкубок страны — этот трофей в 2017 году «Спартак» выиграл в первый раз.

Ранее, как писал NEWS.ru, полузащитник сборной Голландии Квинси Промес, подписавший контракт с футбольным клубом «Спартак», заявил, что пресса раздула скандал с его арестом.