Футбол

Признанный погибшим футболист обнаружен живым в Германии

20:34, 04 мая 2020 49
Хианник Камба Хианник Камба Фото: SV Vestia Disteln 1912/27/facebook.com

Выступавший за немецкий футбольный клуб «Шальке» (Гельзенкирхен) защитник Хианник Камба в 2016 году был признан погибшим в автокатастрофе. В апреле 2020 года бывшего спортсмена обнаружили живым.

Как сообщает Bild, 33-летний Камба живёт в немецком регионе Рур вместе с семьёй. Экс-защитник «Шальке» мог инсценировать свою смерть ради получения страховых выплат.

Прокуратура ФРГ в настоящее время проводит расследование, главной фигуранткой которого является жена Камбы. Следователи подозревают женщину в предоставлении фальшивых документов о гибели супруга.

Как писал NEWS.ru, в октябре 2019 года испанский суд прекратил дело в отношении игрока «Барселоны» Лионеля Месси. Обладателя шести «Золотых мячей» подозревали в мошенничестве и в отмывании средств.

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