Признанный погибшим футболист обнаружен живым в Германии

Выступавший за немецкий футбольный клуб «Шальке» (Гельзенкирхен) защитник Хианник Камба в 2016 году был признан погибшим в автокатастрофе. В апреле 2020 года бывшего спортсмена обнаружили живым.
Как
Прокуратура ФРГ в настоящее время проводит расследование, главной фигуранткой которого является жена Камбы. Следователи подозревают женщину в предоставлении фальшивых документов о гибели супруга.
Как писал NEWS.ru, в октябре 2019 года испанский суд прекратил дело в отношении игрока «Барселоны» Лионеля Месси. Обладателя шести «Золотых мячей» подозревали в мошенничестве и в отмывании средств.
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