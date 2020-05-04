Признанный погибшим футболист обнаружен живым в Германии

Фото: SV Vestia Disteln 1912/27/facebook.com

Российский футболист Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту» (Виго), вылетел в Испанию, чтобы возобновить тренировки с клубом. Нападающий некоторое время не сможет воссоединиться с командой из-за карантина.

Информацию об отлёте Смолова в Испанию подтвердил РБК агент футболиста Герман Ткаченко. Организацией разрешения на полёт занимались представители «Сельты». Клуб намерен продолжать сотрудничество с россиянином, несмотря на высказанное ранее недовольство...