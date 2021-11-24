Привычка удивлять: «Спартак» снова вопреки всему обыграл «Наполи»

«Спартак» продолжает взрывать головы собственным болельщикам, чередуя ужасное выступление в чемпионате России с феерией в Лиге Европы. Команда Руя Витории опять обыграла «Наполи», причём сделала это заслуженно. Рассказываем подробнее о новой исторической победе москвичей.

С прицелом на реванш

К прошлому матчу в Неаполе соперники подходили в похожем состоянии. Итальянцы, правда, в конце сентября имели внушительную серию из побед во внутреннем первенстве, а в последних двух турах первенства Италии набрали всего одно очко. Однако и сейчас подопечные Лучано Спаллетти остаются лидерами Серии А.

«Спартак» же, как и двумя месяцами ранее, продолжает добавлять чёрных красок в жизнь своих болельщиков. Команда не выигрывала полтора месяца, опустилась в чемпионате аж на десятое место и оставляет очень мало шансов смотреть в будущее с оптимизмом. Однако почему бы снова не оттолкнуться от дна?

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем более в Лиге Европы у москвичей не всё безнадежно. Команда с четырьмя очками ещё имеет шансы побороться за выход из группы, и вторая победа над «Наполи» их бы сильно увеличила. Вот только итальянцы наверняка планировали поквитаться с «красно-белыми» за обидное домашнее поражение.

Москвичи выставили на матч оптимальный состав, максимально близкий к тому, который сенсационно обыграл «Наполи» в прошлый раз. Недоставало лишь травмированных Эсекьеля Понсе и Зелимхана Бакаева, которых заменили Михаил Игнатов и Александр Соболев. Место в воротах занял Александр Селихов, который несколько матчей назад усадил на лавку тёзку Максименко.

У неаполитанцев вышел не самый оптимальный состав, хотя скамейка клуба позволяет им без потери в качестве использовать несколько совершенно разных сочетаний. Коррективы были вынужденными. Из-за травм в заявку на игру не попали Лоренцо Инсинье и Виктор Осимен, а Маттео Политано несколько дней назад заразился коронавирусом и вынужден находиться на самоизоляции. Но и без этих футболистов у «Наполи» было кому поквитаться со «Спартаком».

Двоечка от Соболева

Начало матча получилось зеркальным встрече в Неаполе. Хозяева снова очень быстро повели, но на этот раз гол случился чуть позже. На исходе первой минуты «красно-белые» дошли до чужой штрафной, с фланга к воротам рвался Квинси Промес, а Станислав Лоботка зачем-то решил зарядить ему по ногам. Хитрый голландец, почувствовав удар, тут же упал, а у главного арбитра не было шансов не показать на точку. Пенальти классным ударом в «девятку» реализовал Соболев.

Pavel Golovkin/AP/ТАСС

На девятой минуте Соболев имел отличный шанс оформить дубль, но мяч после его удара головой лёг на ворота сверху. В следующей атаке с опасным ударом Виктора Мозеса справился голкипер гостей Алекс Мерет. На первых минутах «Спартак» играл так, как будто идёт в группе лидеров в АПЛ, а не болтается в опасной близости от зоны стыковых матчей в чемпионате России.

На 16-й минуте в игру впервые по-настоящему включился Селихов. Вратарь москвичей отметился блестящим двойным сейвом после ударов Элифа Элмаса. Сначала кипер потащил мяч из угла, а затем блестяще нейтрализовал добивание, выставив ногу.

Ближе к середине тайма игра успокоилась, что было на руку ведущей в счёте команде. При этом именно москвичи владели инициативой и чаще контролировали мяч. Однако на 25-й минуте «Наполи» снова мог сравнять счёт. Из идеальной ситуации метров с 11 бил Пётр Зелиньски, но Селихов снова сделал сумасшедший сейв.

Именно блестящая игра Селихова вдохновила «Спартак» на новые подвиги в атаке. Мозес на фланге блестяще разобрался с соперником и словно рукой отправил мяч на Соболева. Форвард головой уложил мяч в угол и удвоил преимущество москвичей. Поверить в происходящее было очень тяжело.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Остаток первого тайма «Наполи» выглядел растерянным. Грозные итальянцы не знали, что придумать в атаке, «Спартак» же оборонялся очень спокойно. При этом хозяева здорово комбинировали в атаке, демонстрируя беспрецедентную точность передач. Ну почему нельзя так играть хотя бы через матч?

Спартаковцы не повторили ошибку матча с «Лестером» и не позволили сопернику забить в раздевалку. Второй тайм фанаты москвичей ожидали одновременно и с надеждой, и со страхом.

Отбивная кампания

Второй тайм «Спартак» также начал достаточно уверенно. Бросалось в глаза, что сегодня игра у команды идёт и она не собирается отдавать победный матч. Неаполитанцы предсказуемо больше атаковали, но «красно-белые» вгрызались в каждый мяч и грамотно перекрывали все зоны.

Однако это длилось не дольше 5–7 минут. Спартаковцы потихоньку начали косплеить сборную России образца игры с Хорватией и сели всем составом в свою штрафную. «Наполи» же наконец начал играть в приличный футбол и обрушил на хозяев всю атакующую мощь. Временами за «Спартак» становилось очень тревожно.

На 64-й минуте неминуемое всё же произошло. «Спартак» второй раз за тайм пошёл вперёд и нарвался на контратаку. Гол получился очень похожим на второе взятие ворот в исполнении Соболева. На этот раз без помех с близкого расстояния бил Элмас — 2:1. Было очевидно, что весь тайм отбиваться москвичи не смогут.

Этот эпизод пошёл на пользу созидательной игре «Спартака». Москвичи начали дольше задерживаться с мячом и вспомнили о существовании чужих ворот. На 69-й минуте мог забить Наиль Умяров, но его обводящий удар прошёл рядом со штангой.

«Наполи» постоянно атаковал, но москвичи оборонялись увереннее, чем в начале тайма. При этом давление итальянцев всё равно выглядело угрожающим. Но и «Спартак» иногда вспоминал о контригре, создавая неплохие подходы к чужим воротам.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Со скрипом «Спартак» дотянул до финального свистка, сохранив преимущество в счёте. Этот сенсационный результат позволил «красно-белым» набрать семь очков и выйти на промежуточное первое место в группе. В любом случае, в последнем туре на выезде с «Легией» всё в руках москвичей, которые подобрались к плей-офф очень близко.