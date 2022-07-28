Привет от Путина: как турецкие фанаты устроили провокацию на матче ЛЧ Турки пытались деморализовать соперников из Киева — не получилось

Фото: Patrick Scheiber/Global Look Press

Сейчас в самом разгаре раунды квалификации Лиги чемпионов. Россия в этом заморском турнире по всем известным причинам не участвует. Но полностью избавиться от российского следа главам ФИФА (Международная федерация футбола) и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) не удалось. Мало того что в турнире в разных командах выступают наши футболисты и тренеры, так еще засветился на Лиге чемпионов сам Владимир Путин. Да-да. Фанаты «Фенербахче» в матче второго квалификационного раунда турнира проскандировали имя президента России. И это в матче против... киевского «Динамо». Рассказываем о провокационном жесте турок и его возможных последствиях.

В рамках ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов встречались «Фенербахче» и киевское «Динамо». Первая игра не смогла определить победителя встречи — 0:0. Поэтому все должно было решиться в Стамбуле. Понятно, какой был настрой у хозяев. Как сами игроки, так и их болельщики были заряжены на все сто процентов (впрочем, болельщики в Турции заряжены в любое время).

Однако сразу же игра стала складываться не в пользу турецкой команды. На 57-й минуте нападающий Виталий Буяльский открыл счет во встрече. Футболист так обрадовался этому обстоятельству, что решил разделить счастливый момент с болельщиками «Фенербахче». Турки ответили ему взаимностью. Не успел Буяльский подойти к их трибуне, как фанаты начали распевать: «Ла-ла-ла, Владимир Путин!»

Такого поворота событий, конечно же, не ожидал никто. Вероятно, скандируя имя Путина, турецкие болельщики хотели деморализовать, оказать психологическое воздействие на соперника. Получилось не очень.

Хоть в конце основного времени турки и спаслись, забив гол на 89-й минуте и переведя игру в дополнительное время, но уйти от поражения им все равно не удалось. На 114-й минуте Александр Караваев вывел команду в третий раунд квалификации ЛЧ. Теперь им предстоит сыграть против «Штурма» из Австрии.

Примечательно то, что на скандированиях турки не остановились. Сразу после окончания матча они атаковали социальные сети «Динамо», заполонив посты комментариями с эмодзи российского флага. Единственное, вышла небольшая ошибочка. Все комментарии были оставлены в аккаунте московского «Динамо», а не киевского. Ну, перепутали. Ну, с кем не бывает.

Фото: Panoramic/Global Look Press

Но вернемся к основному — к скандированиям. Как бы это смешно ни звучало, но последствия за такие выкрики в контексте современной политической ситуации могут быть более чем серьезными. Очевидно, что российский спорт «отменяют» не для того, чтобы потом какие-то фанаты скандировали на главном футбольном еврокубке имя Владимира Путина.

Чтобы оценить масштаб резонансности случившегося, достаточно сказать, что даже главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу отказался от посещения послематчевой пресс-конференции. А в Лиге чемпионов подобные мероприятия вообще-то регламентированы.

К слову, так сложилось, что румынский специалист связан со всеми тремя сторонами конфликта. Он тренировал в сезоне-2016/17 петербургский «Зенит», затем работал в сборной Турции (до этого сотрудничал и с турецкими клубами) и сейчас возглавляет киевское «Динамо». С какого угла ни зайди, для него эта тема максимально неудобная.

Впрочем, комментарий румынского тренера все-таки удалось достать. Он оказался немногословен (что неудивительно). Луческу сказал, что сожалеет о случившемся и не ожидал таких скандирований от болельщиков турецкой команды.

Фото: Lukasz Laskowski/Global Look Press

Главный вопрос сейчас — что может грозить туркам за провокационные кричалки. Как объяснили в Российском футбольном союзе (РФС), чтобы наказание было применено, необходимо наличие записи со стороны делегата матча о нарушении.

Если делегат матча записал в протокол, что были такие крики, которые провоцировали напряженность и имели политический характер, то дисциплинарный комитет УЕФА может рассмотреть это. Если такой записи нет, то вряд ли, — приводит слова Колоскова РИА Новости.

Крики политического характера имеются. При наличии записи об этом наказание будет неизбежно. Каким оно может быть? Разным. И штрафа, и отстранений болельщиков от матчей не стоит исключать. Учитывая напряженную политическую ситуацию, следует ожидать самых жестких мер.

Пока УЕФА молчит. NEWS.ru отправил запрос в организацию, однако ответа на момент публикации материала не получил. Но, кажется, скоро молчание будет прервано.