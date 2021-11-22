«Приходят, чтобы зарабатывать деньги»: Борис Игнатьев о новом главе РПЛ
Борис Игнатьев о новом главе РПЛ: «Приходят, чтобы зарабатывать деньги»
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
16:27, 22 ноября 2021
Борис ИгнатьевФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, комментируя назначение Ашота Хачатурянца на пост главы РПЛ, отметил, что развивать футбол могут только специалисты, которые понимают специфику этого вида спорта. Таковых на руководящих постах сейчас нет, считает тренер. Он убеждён, что нынешние руководители озабочены в первую очередь финансовым вопросом.
Поднимать уровень футбола гораздо сложнее, когда в руководстве нет людей, которые провели в этой игре много лет и досконально знают её изнутри. Я бы хотел, чтобы именно они были на посту президента РПЛ или хотя бы около него, — сказал Игнатьев.
Бывший тренер сборной России считает, что сейчас у руководителей сменился вектор направления. Они преследуют другие задачи.
Но те, кто управляет этим процессом, думают, что футбол — это простая забава и не более чем игра. Для них это скорее бизнес. Они приходят в футбол именно для того, чтобы зарабатывать деньги, а не делать его лучше, — заключил он.
22 ноября Ашот Хачатурянц был избран президентом РПЛ.
Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц выразил мнение, что сборная России по футболу прекрасно играла в матче с командой Хорватии в заключительной встрече отбора к чемпионату мира 2022 года в Катаре.