«Приходят, чтобы зарабатывать деньги»: Борис Игнатьев о новом главе РПЛ

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал фанатов ЛГБТ-сообщества посетить чемпионат мира, который состоится в Катаре в 2022 году. Он считает, что ситуация не изменится в лучшую сторону, если болельщики продолжат сидеть дома и просто критиковать. Слова главы ФИФА приводит Reuters.

Нельзя ожидать, что всё изменится, если остаться дома и просто критиковать. Ситуация стала лучше и продолжит улучшаться, — сказал Инфантино. Также президент ФИФА отметил, что в Катаре «будут рады всем»....