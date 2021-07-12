Окрылённый: как в России появился футбольный талант европейского масштаба

О талантливом российском футболисте Сергее Пиняеве говорят давно. Через полтора месяца игроку исполнится 17, а он уже хорошо известен многим поклонникам российского футбола. 22 сентября атакующий полузащитник «Крыльев Советов» забил первые мячи на высшем уровне, сделав дубль в игре Кубка России. Рассказываем подробнее об одном из самых перспективных футболистов Европы.

РПЛ под прицелом

Матч «Крыльев Советов» против ногинского «Знамени Труда» стал историческим. Самарский клуб одержал победу со счётом 10:0 и установил рекорд Кубка России. Прежде никто в турнире так крупно не побеждал, а предыдущее достижение было установлено почти 29 лет назад «Уралмашем» (сейчас — «Урал»). Клуб из екатеринбурга тогда победил ныне полумёртвый «Океан» из Находки со счетом 8:0.

Весомую лепту в успех «Крыльев» внес 16-летний Пиняев. Вингер отметился голевой передачей и забил два мяча: игрок реализовал выход один на один, обыграв вратаря, а также нанес красивый обводящий удар из пределов штрафной площади. Для Пиняева это первые голы в профессиональном футболе на высшем уровне.

В игре со «Знаменем» атакующий полузащитник впервые вышел в основном составе «Крылья Советов», в чемпионате России он пока появлялся только на замену. Зато из восьми туров Пиняев не участвовал только в первом. В остальных матчах он неизменно был задействован в игре, хоть и не получал больше 20 минут.

Сергей Пиняев нападающий клуба «Крылья Советов» spinyaev09/instagram.com

Некоторые появления Пиняева на поле появились очень эффектными. В игре со «Спартаком» он несколько раз красиво обыграл одного из самых быстрых защитников РПЛ Айртона и лишь чудом не организовал гол в ворота красно-белых, а в последнем поединке с «Ростовом» отдал голевую передачу и стал самым молодым ассистентом в истории элитного российского дивизиона.

У истоков

Пиняев родился в Саратове в не столь далеком 2004 году и первые десять лет своей жизни оттачивал футбольное мастерство в родном городе. Семья футболиста быстро поняла, что для прогресса нужно двигаться в столицу. Там Пиняев изначально пытался пробиться в «Локомотив», но не подошёл железнодорожникам, как говорят, из-за маленького роста.

А вот в «Чертаново», которое потихоньку начинало становиться одной из самых сильных футбольных школ столицы, отказываться от таланта не стали. Именно в матчах за эту академию Пиняев стал известен широким массам болельщиков и специалистов.

Примерно с 2017 года в интернете стали появляться ролики с нарезками матчей с участием хавбека. Парень откровенно «возил» соперников по полю, обыгрывал по 5-7 человек, лупил по девяткам и забивал «рабонами». Видео с подвигами Пиняева быстро становились вирусными.

Уже в 15 лет Пиняева стали привлекать к главной команде «Чертаново», которая тогда выступала в ФНЛ. Футболист очень быстро продемонстрировал, что готов феерить не только на юношеском уровне. В первом же матче против «Спартака-2» Пиняев через минуту после выхода на замену электричкой промчался по левому флангу и сделал шикарный голевой пас на партнера.

«Чертаново» по итогам сезона покинуло первый дивизион, а Пиняев сыграл 30 матчей, забил два мяча и сделал пять голевых передач. Юный футболист адаптировался к взрослому футболу, всем стало ясно, что выступать в ПФЛ с москвичами ему нет никакого смысла.

Сергей Пиняев pinyaev17/vk.com

Атакующего хавбека хотели заполучить многие топ-клубы РПЛ, но Пиняев сделал выбор в пользу «Крыльев Советов», которые возглавляет Игорь Осинькин. Вполне логичный выбор, учитывая, что наставник самарцев знаком с игроком по совместной работе в «Чертаново», а также исповедует атакующий стиль. Кроме того, Пиняеву явно будет легче заявить о себе в «Крыльях», где конкуренция не такая страшная, как, например, в «Зените».

Внимание топов

В бытность выступления за академию «Чертаново» Пиняев дважды ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед», оставив у англичан очень приятное впечатление. В одной из товарищеских встреч россиянин забил аж пять мячей. Хавбек пообщался с главным тренером манкунианцев Уле-Гуннаром Сульшером и некоторыми игроками «красных дьяволов», но речи о контракте не шло. Причина проста — английские клубы не могут подписывать иностранцев младше 18 лет.

В мае этого года появились слухи об интересе к Пиняеву «Барселоны». Сообщалось, что каталонцы хотят приобрести права на игрока и сразу же отправить его в аренду в один из российских клубов, но дальше разговоров дело не пошло.

С 2018 года Пиняев вызывается в юношеские сборные России разных возрастов, часто он на один-два года младше остальных игроков команды. Сейчас вингер привлекается в U-19. Не исключено, что в ближайшее время на него обратит внимание тренерский штаб молодежной сборной.

Сергей Пиняев нападающий клуба «Крылья Советов» spinyaev09/instagram.com

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Пиняев по-настоящему одарен в футбольном плане. Игрок обладает уникальной скоростью, при этом может на ней здорово контролировать мяч. Игрок способен выходить как в полузащите, так и в нападении, не боится обыгрывать и хорошо бьёт с обеих ног. При этом Пиняев лишен главных недостатков для футболистов такого плана — плохого видения поля и неумения играть в пас. При должном отношении к делу у игрока есть все, чтобы стать звездой не только российского, но и европейского футбола.

Пока симптомов звёздной болезни у юного россиянина не наблюдалось. За то, чтобы игрок оставался на земле, ревностно боролось руководство «Чертаново», теперь включились и их коллеги из «Крыльев». Пока на футболиста не сваливались по-настоящему большие деньги. Чем позже это произойдёт — тем лучше.