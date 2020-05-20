Прибывшие в Казань легионеры «Рубина» помещены на карантин

https://static.news.ru/photo/10abb458-9a6a-11ea-b444-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Рубин» Казань/vk.com

Иностранные игроки «Рубина» прибыли в Казань из Франкфурта-на-Майне и помещены на обязательный двухнедельный карантин.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, Дарко Йевтич, Филип Уремович, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Оливер Абильдгор и Сильвие Бегич в ближайшее время сдадут тест на COVID-19.

Между тем Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили прибудут в Казань в ближайшее время. Они отправятся из Грузии на автомобиле до Тамбова с соблюдением всех мер предосторожности. Уже оттуда доберутся до столицы Татарстана с клубным водителем.

Ранее сообщалось, что защитник «Рубина» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус, писал NEWS.ru.