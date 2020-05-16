Президент «Урала» рассказал о преимуществе над другими клубами РПЛ

https://static.news.ru/photo/511b72d2-9766-11ea-83b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-ural.ru

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов рассказал о преимуществах над другими командами Российской премьер-лиги (РПЛ).

Считаю, что мы находимся сейчас даже в привилегированном положении, потому что у нас два стадиона, которые могут принимать матчи чемпионата России, — цитирует Иванова ТАСС.

Президент клуба подчеркнул, что поле на обоих стадионах в хорошем состоянии, за ними ухаживали даже после приостановки чемпионата России по футбола.

Ранее исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить Российскую премьер-лигу 21 июня, писал NEWS.ru. Также стало известно, что в матчах РПЛ будет разрешено делать по пять замен. До конца сезона игры будут проходить без зрителей.