Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поддержал кандидатуру Сергея Прядкина на пост главы Российской премьер-лиги (РПЛ).
Предварительно обсуждал с президентом РФС Александром Дюковым предстоящие выборы, и он поддержал мою кандидатуру, — приводит слова Прядкина пресс-служба лиги.
Прядкин добавил, что будет готовиться к выборам, которые состоятся 17 марта.
Руководителям клубов Прядкин представит отчёт о работе лиги под его руководством за последние пять лет и ключевые направления программы развития РПЛ на следующий пятилетний период.
Ранее все 16 клубов Российской премьер-лиги выдвинули на пост президента лиги Сергея Прядкина, писал NEWS.ru.
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