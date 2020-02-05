https://static.news.ru/photo/a429b254-47ed-11ea-a082-fa163e074e61_660.jpg Сергей Прядкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поддержал кандидатуру Сергея Прядкина на пост главы Российской премьер-лиги (РПЛ).

Предварительно обсуждал с президентом РФС Александром Дюковым предстоящие выборы, и он поддержал мою кандидатуру, — приводит слова Прядкина пресс-служба лиги.

Прядкин добавил, что будет готовиться к выборам, которые состоятся 17 марта.

Руководителям клубов Прядкин представит отчёт о работе лиги под его руководством за последние пять лет и ключевые направления программы развития РПЛ на следующий пятилетний период.

Ранее все 16 клубов Российской премьер-лиги выдвинули на пост президента лиги Сергея Прядкина, писал NEWS.ru.