Эстафету ему передал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. Инфантино отметил, что руки необходимо старательно мыть в течение двух минут.

Gianni Infantino joins @DrTedros in @WHO #SafeHands Challenge. Practical actions protect & promote the health of all people. We must act now. Be prepared & ready to kick out #COVID19 . Gianni challenges @alexmorgan13 @alexscott @didierdrogba @Kaka @NiallOfficial & YOU to join in. pic.twitter.com/6zSnaVVXDD