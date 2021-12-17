«Прекратите издеваться над «Спартаком»: Ловчев обратился к Федуну

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев призвал владельца клуба Леонида Федуна и его спутницу Зарему Салихову прекратить издеваться над командой. Так известный в прошлом футболист отреагировал на подписание контракта с итальянским специалистом Паоло Ваноли. Обращение он опубликовал в своём аккаунте в TikTok.

У меня просто просьба: Леонид Арнольдович, прекратите издеваться над «Спартаком». Зарема, прекратите издеваться над «Спартаком». Да, вы любите итальянцев. Один уже был и вместе с Трабукки дербанил деньги. Да, не наши деньги, ваши деньги. Теперь другой, там Камоцци какой-то. Мы не знаем этих людей, как и тренера Ваноли не знаем. Только, что он работал с Антонио Конте, но это не характеристика тренера по большому счёту, — сказал Ловчев.

Известный в прошлом футболист призвал Федуна прекратить частые смены тренеров и предложил дать хотя бы одному наставнику поработать с командой на протяжении длительного периода времена.

Заколебали вы уже весь наш футбол спартаковский, — заключил Ловчев.

Ваноли стал 10-м главным тренером «Спартака» за последние 10 лет. До настоящего момента команду возглавляли Валерий Карпин, Унаи Эмери, Дмитрий Гунько, Мурат Якин, Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера, Олег Кононов, Доменико Тедеско и Руй Витория.

В бытность игроком Ваноли защищал цвета таких команд, как «Венеция», «Эллас Верона», «Парма», «Фиорентина», «Болонья» и «Рейнджерс». В качестве тренера он возглавлял юниорские сборные Италии разных возрастов, ассистировал Антонио Конте во время его работы со взрослой национальной командой Италии, а также с «Челси» и «Интером».

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что при выборе Ваноли в качестве нового главного тренера команды принимали во внимание нацеленность итальянского специалиста на результат, а также его жёсткий подход к работе. В руководстве отметили, что цели Ваноли и клуба совпали.